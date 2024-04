Il 14 Aprile, lo splendido scenario di Villa Le Ginestre ospiterà un evento solidale a sostegno delle famiglie

che vivono l’autismo, promosso dalla Cooperativa Sociale “Intorno a me mille colori”. L’iniziativa nasce con

un obiettivo concreto: raccogliere fondi per offrire ai bambini e ai ragazzi settimane di campus estivo,

fornendo loro un’opportunità preziosa di crescita e sviluppo. La Cooperativa “Intorno a me mille colori” si

impegna da anni a promuovere progetti di inclusione e supporto per i bambini e i ragazzi con bisogni

speciali. Tra questi, particolare rilievo assume il SUMMER CAMP, un’esperienza formativa e ricreativa che

coinvolge i giovani in attività motorie, sportive, educative e occupazionali, offrendo loro un ambiente

accogliente e sicuro dove crescere e divertirsi. L’evento promosso a sostegno dei progetti estivi, intitolato

“Aper -in Blu: uno Chef per Amico”, si aprirà alle ore 16:00 con una serie di attività dedicate ai bambini,

seguite dalle 18:30 da un apericena, dove ci attenderanno le prelibatezze a cura dello Chef e amico Enzo

Cannatà.

Durante la serata, gli ospiti potranno godere della musica del DJ Claudio Polimeni e di spettacoli artistici.

Un’occasione unica per sostenere una causa nobile e contribuire al benessere dei bambini e dei ragazzi

autistici. Unisciti a noi il 14 Aprile: la solidarietà e l’amore possono diventare concreti gesti di speranza. Per

informazioni e donazioni, contattare la Cooperativa Sociale “Intorno a me mille colori” via email a

info@intornoame1000colori.it

Intorno a noi l’amore, intorno a noi mille colori.