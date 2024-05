Aon inaugura a Catania la sua prima sede in Sicilia

CATANIA (ITALPRESS) – Aon, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, inaugura oggi la sua prima sede della Trinacria a Catania, città dell’elefante, nel centralissimo Corso Italia 22.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno preso parte anche alcune aziende clienti, operative nei settori dell’edilizia e industriale, nonchè i rappresentanti di alcune Associazioni clienti e l’Associazione Federmanager, con cui si consolidano le relazioni storiche di Aon anche sul territorio siciliano.

Il Gruppo continua così ad espandersi nello Stivale e ad investire nei territori del Sud Italia, che hanno una valenza strategica, considerate la ricchezza di piccole e medie aziende presenti e i relativi settori di appartenenza.

In questo contesto, Aon rende concreta la sua strategia che unisce una prospettiva globale, orientata a comprendere e affrontare le sfide su scala mondiale, con una presenza locale, adattando le soluzioni alle specifiche esigenze dei clienti in diversi contesti geografici. Anche la Sicilia rientra tra i territori presidiati e, con l’apertura della nuova sede di Catania, questa presenza diventa ancora più forte e visibile.

I nuovi uffici, caratterizzati da spazi funzionali, accoglieranno i clienti accompagnandoli nelle decisioni strategiche per il loro percorso di crescita, mettendo a loro disposizione un’offerta di servizi e una consulenza tailor made per la gestione dei loro rischi.

Anche i dipendenti e il loro benessere rivestono un ruolo centrale nella strategia di Aon, che con questa sede punta a migliorare la loro esperienza sul luogo di lavoro, prestando massima attenzione e adottando politiche aziendali incentrate sulla valorizzazione dei talenti e il wellbeing delle persone.

“Siamo molto contenti di aver aperto la nostra prima sede in Sicilia, nella splendida città di Catania, regione in cui seguiamo da tempo delle aziende afferenti a diversi settori, tra i quali ad esempio metalmeccanico, edilizia, trasporti, sanitario e industria alimentare e numerosi Enti Pubblici. Questa inaugurazione rappresenta per Aon una tappa molto importante per rafforzare ulteriormente i rapporti con il territorio, operando in modo sinergico per soddisfare le esigenze dei nostri clienti”, ha commentato Luca Morandi, Direttore Generale e Head of Geographies Nord e Sud Italia di Aon.

“La collaborazione tra Aon e Federmanager Sicilia Orientale segna un importante passo avanti nelle relazioni tra le imprese e gli enti di supporto. Siamo entusiasti di collaborare per creare opportunità, promuovere lo sviluppo economico e accrescere la resilienza delle imprese del Territorio” ha affermato Marian Conigliaro, Presidente di Federmanager Sicilia Orientale.

