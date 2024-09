Antonio Bellocco ucciso questa mattina è figlio di Giulio e Aurora Spanò detta “A Gavineda”

OMICIDIO BELLOCCO: KLAUS DAVI, ‘SOLO BOSS ROSARNESI POTRANNO FERMARE LA FAIDA’

Il giornalista, che ha incontrato due giorni fa il capo dei Pesce-Bellocco, svela i legami di una delle due vittime dell’agguato di oggi

Klaus Davi, che solo due giorni fa ha incontrato “Cicciu u Testuni”

Antonio Bellocco, ucciso questa mattina a coltellate a Cernusco sul Naviglio, è figlio di Giulio Bellocco e di Aurora Spanò detta “A Gavineda”. Giulio è morto a gennaio di quest’anno rinchiuso al 41 bis nel carcere di Opera dopo che era stato condannato a 18 anni di reclusione, Aurora Spanò, all’interno dello stesso processo del marito, era stata condannata a 28 anni di carcere sempre al 41 bis. Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare di lei molto spesso perché ha picchiato diverse volte altre detenuti. supposta pax della mafia a Milano e sicuramente darà il via a diverse conseguenze. Fatti che non si possono certamente dirimere in una pur importantissima succursale come Milano, ma che finiranno anche sul tavolo dei boss rosarnesi che sono gli unici che hanno la forza criminale e politica di stoppare una faida”.