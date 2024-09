Il Festival del Cinema di Venezia prende il via, con i red carpet che si animano – nuovamente – di celebrity vestite di look straordinari.

Nella nuova generazione di talenti, sono vari i creativi che si mettono alla prova con abiti da sera e da cocktail, perfetti per il red carpet ed uno dei protagonista è il Giovane Antonino Cedro, che incanta per il terzo anno tutti.Dopo la premiazione al Senato della Repubblica come “Eccellenza Italiana”, Antonino porta sul grande palcoscenico di Venezia, una creazione realizzata interamente a mano e impreziosita da microcristalli e piume. Ad indossarlo Raffaella di Caprio , attrice al fianco di Massimiliano Morra entrambi conosciuti nella fiction italiana, che ha reso viva questa creazione.

” Felice di questo momento” – spiega Antonino :” Venezia continua ad essere magica per me e a regalarmi tantissime emozioni. Si ritorna a casa con tanti complimenti e tante novità, orgoglioso di aver portato la mia calabria nuovamente in questo grandissimo panorama mondiale. Un grazie particolare a chi ogni giorno crede in me e mi spinge ad andare avanti nonostante le numerose difficoltà che continuano comunque a farmi lottare per continuare a stare nella mia terra.”