L’ultima pubblicazione antologica dello scrittore e blogger della nostra testata Giovanni Cardona, è intitolata “Antologia di Poeti Calabresi antichi e moderni” edita per i tipi di Edizioni Filosofiche Letterarie.

L’Antologia di Poeti Calabresi antichi e moderni si propone come un viaggio culturale e poetico attraverso la storia, il paesaggio e lo spirito di una regione tanto affascinante quanto spesso fraintesa o trascurata: la Calabria. In questa terra, sospesa tra mare e montagna, si intrecciano storie millenarie, miti e tradizioni che hanno ispirato generazioni di poeti. L’intento di questa raccolta non è solo quello di offrire uno spaccato della produzione letteraria calabrese, ma anche di tracciare un filo rosso che unisca le voci di secoli diversi, cercando di restituire l’identità profonda di una regione dalla cultura plurale, complessa e vivace.

Uno degli elementi più affascinanti di questa antologia è la pluralità linguistica che la attraversa. La Calabria è una terra di molte voci, e i suoi poeti si sono espressi sia in italiano sia in dialetto, arricchendo il panorama poetico di sfumature uniche. L’uso del dialetto non è mai una scelta nostalgica o meramente folcloristica; è piuttosto una decisione artistica che permette di dare voce all’anima più autentica del popolo calabrese, trasmettendo emozioni e pensieri che spesso l’italiano standard non è in grado di restituire nella loro interezza.

Le voci poetiche raccolte in questa antologia spaziano attraverso una vasta gamma di temi, mantenendo però alcune costanti che sembrano essere profondamente legate all’animo calabrese. Uno di questi temi è la solitudine. La Calabria è stata per secoli una regione marginale, lontana dai centri del potere e della cultura, e questo isolamento ha permeato anche la sua poesia. La solitudine del pastore sulle montagne, del contadino nei campi, del giovane che emigra in cerca di fortuna sono immagini ricorrenti che testimoniano il senso di separazione ma anche il desiderio di connessione.

L’Antologia di Poeti Calabresi antichi e moderni è dunque un’opera che ambisce a far conoscere e apprezzare la ricchezza e la profondità della produzione poetica di questa regione. Le voci che qui si incontrano sono diverse tra loro, ma tutte contribuiscono a comporre un affresco vivo e articolato della Calabria. Attraverso i loro versi, possiamo comprendere non solo la storia e la cultura di questa terra, ma anche il suo presente, con tutte le sue contraddizioni e potenzialità.

Questo volume è dedicato a chi ama la poesia, a chi è curioso di scoprire la Calabria nelle sue mille sfaccettature, e a chi crede che la voce dei poeti possa ancora oggi offrire una chiave per comprendere e affrontare le sfide della nostra epoca.