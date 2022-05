“Definire una sconfitta per Nicola Gratteri l’esito della votazione che ha sancito il nuovo Procuratore Nazionale Antimafia è un qualcosa che non ha fondamento alcuno.

Il Procuratore di Catanzaro con il suo grande lavoro non solo ha inferto numerosi colpi alla ‘Ndrangheta, ma, soprattutto, ha restituito ai cittadini un sentimento di fiducia che era smarrito. Saremo sempre al fianco del Procuratore Gratteri e di tutti coloro che ogni giorno sono in prima linea per affermare la cultura della legalità. L’unica cosa da sconfiggere è il malaffare e, in questo senso, formuliamo auguri di buon lavoro al nuovo Procuratore Nazionale Antimafia, Giovanni Melillo, che, senza alcun dubbio, farà un grande lavoro volto a costruire un Paese migliore”.