In data 20 giugno 2022 avevo protocollato in città metropolitana una richiesta di bitumazione della strada provinciale 4 per tutto il tratto di Maropati, ormai da anni con il manto stradale pesantemente dissestato, con diverse buche di notevoli dimensioni che già avevano creato disagi.

Sono contento, che dopo meno di due mesi, dopo continue interlocuzioni con il settore viabilità dell’ente e con il sindaco f.f. Carmelo Versace che ringrazio per la vicinanza al territorio e per quanto sta facendo, si sia arrivati ad una conclusione dell’iter che avrà una ricaduta benefica sul territorio in quanto garantirà una sicura e scorrevole circolazione del traffico veicolare in un’arteria così importante e strategica.

Oggi è una giornata bella per tutto l’interland dei paesi in cui passa la sp4 ma in particolare per i maropatesi- afferma Michele Anselmo, consigliere comunale di Maropati e segretario provinciale di azione- perché con il giusto impegno e le competenze le cose si possono realizzare. Il compito della politica, di chi amministra, è proprio questa: far accadere le cose, altrimenti si vive di immobilismo politico che porta, con conseguenze drammatiche, i paesi allo sfascio.