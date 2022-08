Siamo pronti per questa entusiasmante sfida- dichiara Il segretario

provinciale di azione per la città metropolitana di Reggio Calabria Michele

Anselmo- e lo testimonia il fatto che in questi giorni, molti

amministratori ed esponenti della società civile continuano ad avvicinarsi

ad azione nel nostro territorio metropolitano perché finalmente vedono una

casa liberale, garantista, riformista e pragmatica che possa realmente

risolvere i problemi del paese.

È il momento della responsabilità perché stiamo attraversando un crocevia

della storia molto pericoloso. Per l’Italia il vero rischio è che alla

fragilità dell’economia che va pian piano migliorando si aggiunga ora la

fragilità di una governance che non faccia accadere le cose, compito invece

della politica, intesa come “arte”, quella nobile che deriva dal greco

antico.

Questa è la strada di azione: serietà, competenza e voglia di fare al

servizio del paese contro quei partiti trasformisti che per puro tornaconto

elettorale hanno negato la fiducia al governo draghi e lasciato l’Italia al

proprio destino.

Azione c’è, noi ci siamo!