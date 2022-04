E’ la dr.ssa Paola Viggiani il Direttore ff. della U.O.C. Medicina d’Urgenza e Pronto Soccorso.

La designazione, a tempo determinato, con deliberazione n° 200 del 05.04.2022, avviene a seguito della procedura di selezione indetta con Avviso interno ex art. 22 del CCNL.

Con la nomina della direttrice ff, il Pronto Soccorso dell’Annunziata si colora di rosa: tutte donne i medici in forza alla prima linea dell’ospedale e donne la stragrande maggioranza di infermieri e OSS.

La dr.ssa Viggiani, non nuova all’esperienza di conduzione dell’Unità Operativa, ha il gravoso compito di gestire un avamposto che registra ogni giorno notevoli accessi e traghettare il PS ai prossimi step organizzativi: primo fra tutti l’apertura dell’OBI.