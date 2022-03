Entrano nel reparto di Neonatologia dell’Annunziata di Cosenza le note di Cip, il fortunatissimo album che Brunori Sas, dopo la nascita della figlia Fiammetta ha voluto rivisitare in versione “ninna nanna”.

Ed è stato proprio il cantautore cosentino ad annunciare sui social, lo scorso novembre, che il ricavato del nuovo lavoro sarebbe stato donato al reparto di Neonatologia, diretto dal dr Gianfranco Scarpelli, per l’acquisto di nuove attrezzature.

Baby Cip, uscito il 10 dicembre ha compiuto parte del suo cammino e mercoledì – 30 marzo alle ore 10,00 – Dario Brunori si recherà all’Annunziata per la consegna ufficiale dei proventi del disco, al Commissario Straordinario Isabella Mastrobuono e al dr Scarpelli.

La nuova versione spiega Brunori sui social, riedita “per i piccoli pettirossi implumi” gli undici brani originali del precedente Cip uscito nel 2020, in “ninne nanne strumentali e risuonate dai grandi maestri musici della Sas band – Mirko Onofrio, Stefano Amato, Dario Della Rossa e Massimo Palermo – con strumenti giocattoli e tanta dolcezza”.

L’ album– illustrazioni grafiche di Robert Figlia e Luciano Marchetti – suggella il successo discografico registrato dall’album originale nel 2020, che ha debuttato direttamente al primo posto della classifica FIMI//Gfk degli album e dei vinili più venduti e che è stato certificato Disco d’Oro.