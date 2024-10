«A 19 anni dall’assassinio che gli strappò la vita, la figura di Franco Fortugno è più che mai attuale, sia come politico che come medico e come uomo. Il suo coraggio, il suo equilibrio e il suo senso del dovere restano un esempio per tutti, soprattutto in Calabria, terra che ha bisogno di riferimenti edificanti». È quanto dichiara il senatore Nicola Irto, anche a nome del Partito democratico della Calabria, in occasione dell’anniversario della morte di Francesco Fortugno, che fu vicepresidente del Consiglio regionale calabrese. «La memoria ha sempre un valore fondamentale, ma deve essere costante. Perciò è molto importante che nelle sedi istituzionali, nelle scuole e negli spazi del dibattito pubblico – conclude Irto – si continui a parlare della storia e dell’onestà di Fortugno, come dell’amore che aveva per la Calabria».