“Il Governo ha accolto il mio ordine del giorno per la valorizzazione dei Bronzi di Riace nel cinquantesimo anniversario della loro scoperta. È una splendida notizia perché, attraverso l’erogazione di risorse congrue, questo importante anniversario sarà celebrato nel miglior modo possibile”.

Lo afferma la deputata del Movimento 5 Stelle Federica Dieni.

“La valorizzazione del patrimonio culturale – continua la parlamentare reggina – risponde esattamente al dettato della nostra Costituzione. Tutelare i Bronzi di Riace è un nostro preciso dovere civico e politico. Mi auguro che la somma stanziata, compatibilmente con gli impegni di finanza pubblica, sia all’altezza dell’importanza delle celebrazioni che, da qui a quattro mesi, dovranno essere al centro del programma culturale messo in piedi dal Coordinamento interistituzionale promosso dalla Regione Calabria”.

“Le risorse – conclude Dieni – saranno inoltre vitali per il MaRrc, il Museo archeologico della mia città che, malgrado ospiti i Bronzi e altre opere di incommensurabile valore, soffre di una cronica carenza di personale rispetto alla quale gli enti preposti, finora, non hanno voluto porre rimedio”.