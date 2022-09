Angelo Catania acquistato dalla Asd Gioiese 1918

La Asd Gioiese 1918 è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo per assicurarsi le prestazioni sportive di Angelo Catania, classe ’93.🎉

Un attaccante, nato a Verona, dal curriculum importante. Nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Locri (vincendo il campionato) e in estate era approdato nel club toscano del Tuttocuoio. In passato ha giocato anche a San Luca, Isola Capo Rizzuto, Cutro, Castrovillari. È cresciuto nel settore giovanile del Mantova e vanta anche due stagioni nella seconda serie di Malta dove ha giocato con Zebbug Rangers e Gudja United. Catania porta in dote esperienza, grande conoscenza della categoria e oltre 100 gol in carriera.

La Asd Gioiese augura ad Angelo un’annata ricca delle migliori soddisfazioni