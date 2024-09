Ormai, sono tantissimi i casi in cui rileviamo l’importanza di avere sempre più posti letti di dialisi entro lo spoke di Polistena per trattare i nefropatici ricoverati e garantire loro le emergenze.

Emergenze che, purtroppo, risultano soddisfatte in loco solamente dal personale nefrologico e infermieristico del centro dialisi di Taurianova guidato dal dottore Rosario D’Amore.

Il numero di trattamenti di dialisi in emergenza a Polistena conferma quanto spesso sollecitato da Aned Calabria: dentro questo l’ospedale serve implementare i posti letto di dialisi. L’invecchiamento della popolazione nefrodialitica impone garantire ai nefropatici – ormai al 70 % malati complessi – posti letto più adeguati, garantiti certamente negli spoke come Polistena.

Un grazie sentito alla direttrice Lucia Di Furia che ha agito con determinatezza in passato per riattivare e mantenere attivo il servizio delle dialisi emergenziali dopo incomprensibili blocchi non solo di carattere amministrativo e per avere inserito e riconosciuto nella rete nefrodialitica di Calabria Sud – delibera aziendale nr 630 del 29-7-24 – la chirurgia generale di Polistena nel confezionamento delle fistole arterovenose e posizionamento dei cateteri permanenti e per peritoneale.

Siamo a conoscenza che, in materia vascolare, siano stati già eseguiti 2 interventi. Ciò fa ben sperare nell’avvio e potenziamento delle dialisi domiciliare, alias peritoneale, finora inapplicata da queste parti e che a breve grazie alla collaborazione e professionalità del personale sanitario tutto di Taurianova possa vedere un luminoso sviluppo di tale metodica nell’esclusivo interesse della salute dei nefropatici della piana di Gioia Tauro.

COMITATO ANED CALABRIA

Maria Larosa