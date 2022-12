A Roccella Jonica in serata sono sbarcati 105 migranti intercettati dalla Guardia di Finanza a bordo di una barca a vela. Si tratta di migranti di varie nazionalità mediorientali tra cui anche donne e bambini.

A conclusione dello sbarco nel porto di Roccella Jonica, i migranti sono stati temporaneamente alloggiati nella tensostruttura operativa da più di un anno e gestita dalla Croce Rossa Italiana in attesa dei controlli sanitari e amministrativi. Il gruppo dei migranti era in navigazione da cinque giorni nello Jonio ed il viaggio aveva preso inizio da un porto turco.