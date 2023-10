Ancora una trasferta insidiosa per il Cittanova che farà visita al Bocale.

Mister Nocera continua a lavorare con il consueto impegno consapevole che tutte le partite saranno complicate considerando la forza delle squadre in campo.

Non farà eccezione il Bocale che ha lavorato per costruire una rosa in grado di competere con le favorite del campionato.

L’ impegno infrasettimanale con il Saint Michel ha confermato il soddisfacente grado di forma dei giallorossi proiettatti verso la seconda trasferta consecutiva con il consueto spirito. I ragazzi del Presidente Contestabile hanno infatti acquisito fiducia ma nei propri mezzi e l’ autostima necessarie per giocare a viso aperto contro qualunque avversario.

Nell’ aria si coglie il dovuto rispetto per gli altri ma anche la consapevolezza di non essere inferiori a nessuna delle squadre avversarie.