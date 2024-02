Ancora sangue sulle strade calabresi, ancora una morte sulla Statale 106. Un drammatico incidente ha coinvolto ieri sera un’auto e un camion, che si sarebbero scontrati all’altezza di Trebisacce provocando la morte di un giovane di 32 anni, che era alla guida della vettura. Immediato l’intervento sul posto delle forze dell’ordine e degli operatori del 118 ma per la giovane vittima non c’è stato nulla da fare. Accertamenti in corso per appurare l’esatta dinamica dell’incidente, sul quale peraltro avrebbe potuto incidere anche il manto stradale reso viscido dalla pioggia.

