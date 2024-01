Squadra dei vigili del fuoco del Comando di Catanzaro sede centrale è intervenuta su via Gioacchino da Fiore, nel comune di Catanzaro, per incidente stradale. Due le vetture coinvolte una Fiat Panda ed una Ford Kuga. Quattro i feriti di cui 2 stabilizzati su barella spinale in dotazione ai vigili del fuoco ed affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferimento presso struttura ospedaliera con due ambulanze.

Intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e delle vetture. Accertamenti in corso circa la dinamica del sinistro. Sul posto polizia stradale e polizia locale per gli adempimenti di competenza. Disagi per la viabilità.