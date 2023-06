Ancora altri morti in Calabria schiacciati da un trattore. A Laino Borgo, un 36enne, Christian De Franco, è morto schiacciato dal trattore che stava guidando. Sembrerebbe che, affrontando una curva, l’uomo sia stato sbalzato fuori dal posto di guida, finendo sotto il mezzo agricolo e perdendo la vita. Le autorità sono intervenute per i soccorsi e per condurre le indagini sulla dinamica esatta dell’incidente.

Dopo il 14enne di Laureana di Borrello e il 74enne di Rocca di Neto, si aggiunge una terza vittima.