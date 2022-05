Una donna di 43 anni, Pina Bastone, è morta nell’incidente avvenuto all’alba sulla statale 106 a Corigliano. Secondo una prima ricostruzione, la donna al volante di una Renault Twingo, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe urtato violentemente attorno alle 5 mentre si recava al lavoro contro un Tir all’altezza di contrada Torricella. L’impatto sarebbe stato fatale per la donna che è stata sbalzata fuori dalla sua vettura finendo sull’asfalto.

Immediati i soccorsi giunti sul posto ad opera dei sanitari del 118, ma per la donna non c’è stato nulla da fare. In azione anche una squadra dei vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale.