Un’altra tragedia sulla strada, stavolta a Crotone dove, a causa di un incidente, ha perso la vita un uomo di 53 anni, Massimo Sepe il suo nome. Deceduto in seguito alla gravi ferite riportate. L’incidente è avvenuto lungo la strada consortile, attorno alle 11.30 di questa mattina.

Secondo quanto ricostruito, il 53enne stava percorrendo a bordo della propria Ducati la strada per entrare a Crotone e, per causa ancora in corso di accertamento, è andato a sbattere contro una Fiat Panda che proveniva in senso opposto. Trasportato all’ospedale di Crotone per l’uomo non c’è stato nulla da fare.

Sul grave incidente indaga, intanto, la Polizia Stradale.