A causa di un incidente si registra traffico rallentato sulla statale 106 Var/A “di Catanzaro Lido” a Squillace (CZ), lungo la carreggiata in direzione Reggio Calabria.

Per cause in corso di accertamento due autovetture si sono scontrate e una persona è deceduta.

Sul posto sono intervenute le squadre Anas, le Forze dell’Ordine e i Vigili del Fuoco per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.

Accertamenti in corso per ricostruire la dinamica del sinistro.

La donna deceduta si chiamava Assunta Migliazza di 43 anni, lascia il marito e tre figlie.

++ AGGIORNAMENTO TRAFFICO A SQUILLACE ++

Il traffico sulla statale 106 Var/A a Squillace (CZ) è tornato regolare