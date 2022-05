Ancora sangue sulle strade calabresi, dopo il dramma accaduto ieri nella Piana di Gioia Tauro con un morto e tre feriti, oggi c’è un’altra vittima, e stavolta nella SS 106 che continua a rivelarsi fatale. A perdere la vita è una donna e l’incidente nella periferia Sud di Reggio, a Bocale. L’autovettura si è capovolta nei pressi della colonnina di rifornimento dell’Agip e non c’è stato nulla da fare per la conducente dell’auto. Sembra che la donna è sbalzata fuori dall’abitacolo ed ha sbattuto violentemente la testa sull’asfalto.

Sia i vigili del fuoco che la Polstrada, per i rilievi del caso dopo l’autorizzazione del magistrato per poter effettuare i rilievi, rimuovere la salma e accedere ai vari documenti della vettura.