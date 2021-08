Un terribile incidente mortale si è verificato stamattina, nei pressi di Riace sulla SS 106, la strada della morre. Um impatto tra un’automobile e due moto, dove ha perso la vita uno dei motociclisti, un carabiniere, mentre altre tre persone sono rimaste ferite. Sul posto oltre all’ambulanza è intervenuto anche l’elisoccorso, data la gravità delle condizioni in cui versavano i feriti. Sono in corso le indagini per accertare le dinamica dell’incidente.