Un gravissimo incidente si è verificato a Laureana di Borrello, ancora sangue sulle strade, ancora morti. Un motociclista si schianta contro un palo e muore. Il mortale impatto è avvenuto sulla Via Provinciale per Rosarno ed a fare le spese è stato Michelangelo Furfaro di 53 anni, deceduto dopo un volo di diverse decine di metri dopo l’impatto.

Sul posto sia i sanitari del 118 che i carabinieri che stanno effettuando tutti i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

Michelangelo Furfaro lascia la moglie e due figlie, si era trasferito in Lombardia e si trovava nel suo paese natale per trascorrere le ferie.

La salma è stata trasportata, dopo i primi rilievi, presso l’obitorio del Nosocomio di Polistena per l’autopsia.