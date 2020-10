Cordoglio on. Michele Traversa per scomparsa Jole Santelli

“L’improvvisa scomparsa di Jole Santelli mi ha profondamente commosso. Ha affrontato la malattia con una forza straordinaria, senza perdere mai il sorriso e senza abbandonarsi alla sfiducia. Credeva nel fato. Mi colpirono le sue parole nel giorno della presentazione della sua candidatura alla presidenza. Usò la parola fato, il disegno già scritto al quale non si può sfuggire, per farsi carico di un destino che invece poteva e doveva essere cambiato, quello di una terra per troppo tempo tradita e privata della speranza. Decise così di essere più forte della malattia, senza preoccuparsi dei disegni del fato, e di mettersi al servizio della Calabria. Lo ha fatto senza risparmiarsi, incurante delle critiche superficiali, con la libertà e il coraggio di chi ha dovuto accettare sfide ben più difficili e spaventose. In tanti anni di militanza politica comune, e soprattutto nell’intensa esperienza che abbiamo condiviso alla Camera dei Deputati, ho potuto apprezzare la sua fine intelligenza, la sua competenza, la sua caparbietà, il suo amore viscerale nei confronti di una Calabria che, grazie ad una esperienza politica enorme rispetto alla sua giovane età, riusciva a guardare da una prospettiva diversa e sempre proiettata al futuro. Rappresenta un esempio per tutta la politica calabrese”. Così l’ex sindaco di Catanzaro on. Michele Traversa.

Morte Presidente Santelli: il cordoglio dell’On. Ida d’Ippolito

Cara Jole,

è stata improvvisa e sferzante la notizia della tua morte, prematura, quanto imprevedibile e sorprendente. Un dolore sincero e profondo, mentre si risveglia la memoria che recupera lentamente tanti pezzi di vita condivisa, di sfide, di gioie, di delusioni comuni alla nostra lunga stagione politica al servizio del Paese.

Protagonisti insieme di tante belle e appassionanti battaglie, ti ho visto crescere nelle stanze del partito e dei gruppi parlamentari, tu giovane, bella e intelligente; e poi sbocciare all’impegno diretto con ruoli di alta responsabilità. Rispetto reciproco, da parte tua spesso l’espressione affettuosa di un immeritato apprezzamento… comunque sempre la passione comune per Forza Italia, la fiducia incondizionata nel progetto di cambiamento di Silvio Berlusconi, la voglia e il coraggio di giocare in prima linea, senza risparmio, per testimoniare, per collaborare al successo finale, per difendere diritti o la nostra terra, sognatrici animate da tante buone intenzioni.

Riposa in pace, cara amica, troppo giovane per lasciarci.

Resta consolatorio e amaro il profumo della tua giovinezza, il ricordo di una bellezza piena, bruna e calda come il sole di Calabria, la dolcezza del tuo sorriso, velato, ai miei occhi, di un’impercettibile tristezza e l’amore infinito per la tua famiglia e la tua “nipotina” speciale.

Ida d’Ippolito

Non esistono le parole giuste. Perché nessuna parola può colmare lo sgomento, il vuoto e la tristezza.

Il Presidente Leo Autelitano e tutto l’Ente Parco Nazionale dell’Aspromonte esprimono il proprio cordoglio per la scomparsa di Jole Santelli, presidente della Regione Calabria.

Donna tenace e caparbia, sorridente e audace, estremamente innamorata della Sua e della Nostra Terra, che ha servito fino all’ultimo istante con dedizione e passione. Porgiamo alla famiglia Santelli le nostre condoglianze e alla Presidente la promessa di proseguire l’impegno per la Calabria.

“Che meraviglia la mia Calabria, la sua luce, i suoi colori, la sua gente”. (Jole Santelli)

Roccella: il cordoglio dell’Amministrazione Comunale per la prematura scomparsa di Jole Santelli

L’Amministrazione Comunale, interpretando i sentimenti dell’intera comunità di Roccella Jonica, esprime sconcerto e profondo cordoglio per l’improvvisa scomparsa della Presidente della Regione Calabria, on. Jole Santelli, ricordandone l’affettuoso legame con la nostra cittadina.

Autorevole esponente politica, la Presidente Santelli è stata per tutti, pur nella sua troppo breve esistenza, un esempio di impegno per la nostra terra.

La ricorderemo a lungo così come l’abbiamo vista la scorsa estate nella nostra cittadina: solare, serena e disponibile al dialogo con tutti.

Esprimo profondo cordoglio per la prematura scomparsa dell’on. Jole Santelli.La Calabria perde una figlia prestigiosa che ha saputo esprimere fin da giovanissima la sua passione per la politica arrivando a ricoprire cariche di alto livello come parlamentare e Sottosegretario di Stato,e da ultimo come Presidente della nostra Regione.Come Calabresee ancor più come cosentinomi sento particolarmente addolorato in quanto,oltre ad una brava politica Jole è stata una grande donna che ha sempre rappresentato al meglio la forza ed il caratteredelle donne del Sud, con lo spirito e la determinazione che la distinguevano.

on. Eugenio SANGREGORIO

Cordoglio del capogruppo Fdi in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo per la scomparsa di Jole Santelli

“Conoscevo Jole da anni, e ne ho sempre apprezzato l’intelligenza, la competenza, la capacità di rendere gentile il suo autorevole profilo istituzionale, impreziosendolo di una grande carica di umanità. In questi mesi ho avuto il privilegio di collaborare con una donna che ha saputo dimostrare in poco tempo, e in una situazione di grave emergenza, la capacità di guidare e dare una prospettiva ad una regione schiacciata da problemi antichi e dalla rassegnazione. Non ha chiesto sconti per la sua malattia, che ha affrontato in maniera intima e con grande coraggio, ed anzi ha tentato in ogni modo di strapparle tempo per realizzare, giorno dopo giorno, il sogno di cambiare la Calabria e farla diventare una regione viva, dinamica, orgogliosa. Uno specchio della sua voglia di vivere, del suo dinamismo, del suo orgoglio di donna calabrese. La sua scomparsa ha addolorato e commosso l’Italia intera, e ha lasciato l’esempio di una donna tenace e coraggiosa, che amava la sua terra più di ogni altra cosa. Una donna di cui la Calabria deve essere fiera”. Così il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale Filippo Pietropaolo.