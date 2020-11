In Calabria ad oggi sono stati sottoposti a test 304.484 soggetti per un totale di tamponi eseguiti 307.611 (allo stesso soggetto possono essere effettuati più test).

Le persone risultate positive al Coronavirus sono 8693 (+376 rispetto a ieri), quelle negative 295.791. Sono questi

i dati giornalieri relativi all’epidemia da Covid-19 comunicati dal dipartimento Tutela della Salute.

Territorialmente, dall’inizio dell’epidemia, i casi positivi sono così distribuiti:

– Cosenza: CASI ATTIVI 1.907 ( 96 in reparto; 2 in terapia intensiva, 1809 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 693 (633 guariti, 60 deceduti).

– Catanzaro: CASI ATTIVI 915 (70 in reparto; 11 in terapia intensiva; 834 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 419 (375 guariti, 44 deceduti).

– Crotone: CASI ATTIVI 373 (24 in reparto; 349 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 179 (173 guariti, 6 deceduti).

– Vibo Valentia: CASI ATTIVI 192 (12 ricoverati ,180 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 127 (119 guariti, 8 deceduti).

– Reggio Calabria: CASI ATTIVI 2.483 (84 in reparto; 5 in terapia intensiva; 2.394 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 1010 (973 guariti, 37 deceduti).

– Altra Regione o stato Estero: CASI ATTIVI 267 (267 in isolamento domiciliare); CASI CHIUSI 128 (127 guariti, 1 deceduto).

È compresa anche la persona deceduta al reparto di rianimazione di Cosenza che era residente fuori regione. I ricoverati del setting fuori regione e dei migranti sono stati inseriti nelle colonne dei rispettivi reparti di degenza; tra i 41 ricoveri presso l’ospedale di Catanzaro, 5 sono riferiti a persone non residenti.

Tra i 98 ricoverati presso l’Azienda ospedaliera di Cosenza tre sono non residenti; la paziente dimessa a Cosenza è stata inserita tra i guariti del setting fuori regione; la paziente deceduta a Cosenza è stata inserita tra i deceduti del setting fuori regione.

I casi confermati oggi sono così suddivisi: Cosenza 78 , Catanzaro 84, Crotone 35, Vibo Valentia 13, Reggio Calabria 166. Altra Regione o stato estero 0.

Dall’ultima rilevazione, le persone che si sono registrate sul portale della Regione Calabria per comunicare la loro presenza sul territorio regionale sono in totale 159 .

Nel conteggio sono compresi anche i due pazienti di Bergamo trasferiti a Catanzaro, mentre non sono compresi i numeri del contagio pervenuti dopo la comunicazione dei dati alla Protezione Civile.