Anche San Ferdinando una sede Avis

Venerdì 11 dicembre, all’interno della Aula Consiliare del Municipio, è stato costituito il Gruppo Comunale Avis di San Ferdinando.

Presenti per Avis il presidente provinciale dottoressa Vanna Micalizzi e i dottori Pietro Schirripa e Nino Posterino, per l’amministrazione comunale Luca Gaetano che ha introdotto i lavori e ha presieduto il comitato elettorale per la distribuzione delle cariche sociali del neocostituito organismo.

La comunità di San Ferdinando è molto attiva nella donazione di sangue che fino ad oggi, vista l’assenza di una autonoma rappresentanza cittadina, è stata gestita dal Gruppo Avis di Gioia Tauro.

Il presidente della locale sezione, eletto per alzata di mano nella stessa occasione, è Vincenzo Laruffa, già coordinatore dei promotori che, grazie all’impegno profuso per le numerose campagne di raccolta sangue, hanno reso possibile l’istituzione di un nuovo Gruppo Comunale che si aggiunge agli oltre quaranta già presenti nella provincia di Reggio Calabria.

Il comitato direttivo, oltre al presidente dott. Laruffa, è composto da:

Gianfranco Auteri vicepresidente vicario

Ferdinando Guerrisi vicepresidente onorario

Giuseppe Marchesano, segretario

Elisa Nocida, tesoriere

Nedia Siraji, consigliere

Daiana Attuario, consigliere

Giuseppe Chiodo, revisore dei conti

Luca Gaetano, interpellato commenta: “Oggi è accaduto qualcosa di molto importante per la nostra comunità, la costituzione del gruppo comunale Avis è una pietra miliare nella storia del nostro paese; questo, oltre a renderci orgogliosi per i risultati finora raggiunti ci deve spingere a incrementare sempre di più l’attività di raccolta. Anche una sola sacca di sangue può migliorare le condizioni esistenziali di persone in estrema difficoltà e in molti casi può contribuire a salvare una vita umana.”

La presidente Vanna Micalizzi dichiara: “La costituzione dell’Avis di San Ferdinando rappresenta una crescita importante per la famiglia avisina nonché un valore aggiunto per la comunità di San Ferdinando. Forse non è un caso che in un momento come questo la nascita di un associazione esprima un significato altamente solidaristico in un Paese come il nostro, dove la lotta contro la pandemia continua a mettere a dura prova la salute del cittadino.”

Il nuovo gruppo Avis di San Ferdinando avrà sede in via Torino 36, nell’immobile concesso allo scopo dall’Amministrazione Comunale.