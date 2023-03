Titolare della azienda D.G.M. service and repair srl. De Masi ha dovuto versare una somma di denaro agli emissari della cosca piromalli per aver acquistato un capannone a seguito di decreto di trasferimento del tribunale di Palmi del 24 settembre 2019 al termine della procedura fallimentare iniziata nell’anno 2006 a carico dell’azienda “Industrie Sicma Spa”.

De Masi operante nel settore delle macchine operatrice per l’industria e l’agricoltura. Ad avvicinare l’imprenditore di Rizziconi è stato Rocco Delfino: “Vedete che dovete fare un pensiero…a Gioia Tauro… qualunque cosa.. lo dici.. lo dici tramite me quello che deve dire.. se c’è qualcosa.. lo dici tramite me.. quando vedono e mi chiamano a me.. gli dici..inc.. ci teniamo..inc..cinquecento stop..dice ma tu..ed io che ne sapevo. Che c’eri tu.. o no..” Aurelio Messineo riceveva il provento estensivo con il compito di “girare” la somma provento di estorsione a “casa Piromalli”