L’Associazione dei Comuni “Città degli Ulivi” ritiene doveroso sollecitare un deciso intervento da parte di quanti hanno ruoli istituzionali per chiedere di rivedere la decisione del Gruppo BPER Banca in merito all’annunciata chiusura della filiale di Cittanova.

Si tratta di una scelta che penalizza un vasto comprensorio che si vedrebbe privato di servizi economici e finanziari che appaiono essenziali per queste comunità, anche alla luce delle criticità e delle contingenti difficoltà che colpiscono il nostro territorio.

La chiusura della filiale di Cittanova rischia di avere pesanti ricadute su un sistema imprenditoriale sano che già sconta le difficoltà legate alla marginalizzazione territoriale.

Al tessuto economico e produttivo della Piana verrebbe a mancare un punto di riferimento consolidato nel tempo, con riflessi negativi per le famiglie, le attività commerciali, l’artigianato.

E’ importante rappresentare le legittime esigenze di queste comunità che stanno chiedendo con forza la permanenza della filiale di BPER Banca a Cittanova, che potrebbe anche rivelarsi un elemento di attrazione per i Comuni limitrofi.

Sono realtà territoriali che faticosamente stanno tentando di venire fuori dallo stato di continua emergenza per avviare percorsi virtuosi di rinascita, di crescita e di sviluppo, dal punto di vista economico e sociale.

Questi sforzi e questo impegno vanno sostenuti ed accompagnati sul piano istituzionale e non mortificati da decisioni assunte per mere motivazioni legate alla tecnologia o alla riorganizzazione aziendale.

Su questo l’Associazione chiede che si facciano sentire i diversi livelli istituzionali del territorio per chiedere la revoca della decisione di chiusura della filiale BPER di Cittanova.

IL PRESIDENTE DEL COMITATO DIRETTIVO

Francesco Cosentino

IL PRESIDENTE DELL’ASSEMBLEA

Giuseppe Zampogna