“Voglio pubblicamente ringraziare gli studenti dell’ISS “Valentini-Majorana” per avermi invitato ad aderire alla manifestazione da loro organizzata a Cosenza il prossimo 18 febbraio.

Ascolto e vicinanza istituzionale ed umana ai ragazzi e alle ragazze sono necessari rispetto al quadro dei gravi fatti dichiarati in queste settimane. Tutti i temi che riguardano la violenza di qualsiasi genere, ci vedono uniti ed impegnati nel creare le basi di una società più giusta ed equa.

La nostra posizione è chiara nel ribadire “sdegno e netto contrasto a tutte le manifestazioni di violenza accertate o presunte tali, anche in virtù di un malessere che va interpretato e gestito come campanello di allarme sociale di una Calabria che rifiuta l’omertà”.

Non dimentichiamo che l’intera comunità scolastica e l’amministrazione comunale di Castrolibero, nel corso degli anni, hanno messo in campo tutte le energie per donare all’area urbana cosentina, e non solo, un complesso scolastico all’avanguardia. È in virtù di ciò che continueremo ad invocare la verità dei fatti nel più breve tempo possibile, riponendo la massima fiducia negli organi inquirenti, cercando di evitare ogni forma di strumentalizzazione.

Noi ci siamo e ci saremo sempre!”

Magorno(IV): “Aderisco alla manifestazione degli studenti di Castrolibero di venerdì 18 febbraio”

