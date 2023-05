“Anche il Comune di Siderno aderirà alla mobilitazione unitaria “Per una nuova stagione del lavoro e dei diritti”, che si terrà domani 20 Maggio a Napoli e alla quale parteciperanno, in seguito all’odierno comunicato stampa, pure i Segretari Regionali di CGIL, CISL e UIL per manifestare anche contro l’Autonomia differenziata.

Sostegno totale, quindi, a tale mobilitazione per via della delicata fase che sta attraversando il nostro Paese e, in particolare, la nostra Regione, con un allarmante peggioramento delle condizioni di vita dei pensionati e delle pensionate, delle famiglie, dei giovani sottopagati e inchiodati ad un futuro di precariato, con una diseguaglianza sempre più crescente tra Nord e Sud.

“Siamo contenti – dichiara il Sindaco di Siderno, Mariateresa Fragomeni – per averci vista accolta la proposta di riportare la discussione sul tema dell’Autonomia Differenziata alla manifestazione di Napoli, presentata nel corso di un Convegno sul tema, tenutosi il 3 Maggio scorso, proprio alla presenza dei Segretari Regionali delle tre principali sigle sindacali”