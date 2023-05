Anche il capitano della Gioiese, Domenico Stillitano lascia la squadra Viola!

DI CLEMENTE CORVO

Dopo due anni e dopo aver vinto tutto ciò che c’era da vincere con la maglia della Gioiese, il capitano Domenico Stillitano lascia la squadra Viola. Domenico Stillitano È stato veramente un leader indiscusso, artefice numero uno della scalata in Serie D, un vero trascinatore che ha saputo prendere in mano le redini della squadra da vero ed indiscusso capitano. Certo che la Gioiese perde un altro tassello importantissimo, non solo sotto l ‘ aspetto tecnico, sotto l’ aspetto agonistico, ma in modo particolare sotto l’ aspetto sentimentale, essendo un Gioiese doc, che ha sempre lottato con impegno, determinante, orgoglio, per onorare e portare in trionfo i colori della sua città. Un comunicato veramente commovente quello che lo stesso ci ha indirizzato, ricco di sentimenti e di grande passione per la squadra della sua città. ” Ebbene sì, è arrivato il momento di lasciarci, di salutarci mia cara Gioiese… Ho avuto soltanto tre possibilità di indossarti, ma sono state tre possibilità meravigliose… Ho vinto sempre, ed ho vinto tutto quello che c’era da vincere con te sulla mia pelle, e con onore ho portato la fascia da capitano ed alzato tutti i trofei in palio… sono orgoglioso di ciò che si è fatto perché poterlo fare nella tua città con la tua maglia non ci sono parole per descrivere l’emozione… Ho dato tutto quello che potevo dare, Ho lottato contro tutto e tutti per questi colori, fino all’ultima goccia di sangue ne sono fiero… A volte ho trascurato le persone a me care che mi circondavano per poter donare la massima concentrazione e non distogliermi mai dagli obbiettivi o sogni in questo caso a cui stavo puntando, delle volte sbagliando è vero, ma siamo ragazzi ed essere umani, cercando di fare sempre il bene per questa maglia e per i miei compagni… adesso arriva un momento particolare per me, forse uno dei periodi più belli della mia vita e quindi per motivi personali non posso proseguire le tante battaglie al tuo fianco… ringrazio la società Gioiese per avermi dato la possibilità di essere Storia per questo paese, ringrazio i ragazzi ultras perché indipendentemente dalla categoria e dai chilometri loro sono stati sempre presente, ringrazio tutti i miei compagni passati e presenti… ringrazio tutti gli appassionati viola e tutte le persone che mi hanno sempre sostenuto…Con le lacrime agli occhi ed il cuore in mano, auguro sempre il meglio alla mia Gioiese perché sarò sempre lì a fare il tifo per te… grazie di cuore ed arrivederci mia cara Gioiese… ”

Il tuo capitano 🤍💜❤️©️#5