Anche i supermercati Unes richiamano il salmone norvegese

Il Ministero della Salute ha diffuso il richiamo di un lotto di salmone norvegese affumicato Unes per la presenza di Listeria monocytogenes. Il prodotto interessato è venduto in confezioni da 100 grammi con il numero di lotto SA75-22620 e la data di scadenza 22/09/2020. Il salmone affumicato richiamato è stato prodotto per Unes Maxi Spa da Sicily Food Srl nello stabilimento di via Miniera Mintini, ad Aragona (AG). Il provvedimento è molto probabilmente collegato al precedente richiamo di un lotto di salmone norvegese affumicato a marchio Primia, sempre per presenza di Listeria, prodotto nello stesso stabilimento. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda di non consumare il salmone affumicato con il numero di lotto segnalato e restituirlo al punto vendita Unes in cui è stato acquistato. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il produttore all’indirizzo e-mail qualita@sicilyfood.it