Tutte le azioni messe in campo per provare a riunire il centrosinistra calabrese non hanno sortito gli effetti sperati. Bisogna combattere l’ipotesi di una nuova affermazione di un centro destra incapace e a trazione leghista. Amalia Bruni e il Pd hanno deciso di raccogliere questa sfida e ora, insieme agli amministratori locali e alla società civile, è giunto il momento di riprendere il cammino. Tutte le amministrazioni di centrodestra hanno lasciato solo macerie e ogni volta, il centrosinistra è dovuto ripartire da zero, provando a sanare i danni derivanti da scelte sbagliate e da gestioni nella migliore delle ipotesi mediocri. Ho incontrato insieme a un gruppo di amministratori locali il commissario del Partito Democratico Stefano Graziano e insieme, partendo dalla necessità di restituire protagonismo a chi opera direttamente sui territori, abbiamo impostato una comune linea di azione improntata sul rilancio della Sanità, dell’Ambiente e dei Servizi ai cittadini. I calabresi non meritano altri anni di malgoverno e per questo ho deciso di fare parte della lista del Pd, nella coalizione che sostiene Amalia Bruni.

Il riformismo deve essere la stella polare per una Regione che ha la necessità di superare la tempesta e deve tornare a navigare in acque tranquille, pulite e lontano dagli squali che da tempo la stanno aggredendo. Abbiamo costruito un percorso basato sui alcune questioni prioritarie e lo proporremo ai calabresi insieme ad Amalia Bruni ed in netta contrapposizione al duo Occhiuto-Spirlì.

«Ringrazio Antonio Billari – ha dichiarato il commissario regionale del PD Stefano Graziano – per la sua lungimiranza, la scelta di sposare il progetto politico del centrosinistra, per combattere uniti questa battaglia elettorale contro la peggiore destra di sempre, conferma la bontà della nostra proposta e del lavoro fin qui svolto insieme. I temi portati al tavolo da Billari rispecchiano i valori del riformismo a cui il Pd fa riferimento, tutti insieme stiamo costruendo per la Calabria la migliore opportunità per riappropriarsi del suo presente e del suo futuro. Sono convinto che questo grande impegno collettivo porterà alla vittoria finale».