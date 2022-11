“In farmacia per i bambini” si pone il fine di sensibilizzare la popolazione sui diritti dei bambini e di raccogliere farmaci e prodotti di baby care da donare ai piccoli che vivono in condizioni di povertà sanitaria, utilizzando il fondamentale presidio delle farmacie. Medicinali e prodotti raccolti sono destinati a case famiglia, comunità per minori e mamma-bambino, empori solidali ed enti che aiutano le famiglie in difficoltà.

Per questa decima edizione gli organizzatori hanno scelto come tema “One Planet, One Health”, un titolo che sottolinea la necessità della sostenibilità sociale e ambientale per la salute del pianeta e delle persone che ci vivono, a partire dai più piccoli, con la prospettiva di “un modello sanitario basato sul riconoscimento dell’interconnessione tra salute umana, salute animale e salute dell’ecosistema”.

Anche quest’anno tra i sostenitori di “In farmacia per i bambini” troviamo Fofi, Federfarma e Cosmofarma e anche quest’anno testimonial della campagna su stampa, tv, social media, sarà Martina Colombari, madrina della Fondazione.

La scorsa edizione, quella del 2021, ha permesso di raccogliere nelle farmacie 266.900 prodotti e di aiutare così 43mila bambini, assistiti da 803 enti (più l’ospedale haitiano Nph Saint Damien). Sono state 2.154 le farmacie italiane che hanno partecipato, secondo una tendenza che vede le adesioni crescere anno dopo anno.

La Farmacia aderente all’iniziativa a Taurianova è la Farmacia Covelli del dott. Marco Ascionti sita in Via Roma.