Prosegue a Reggio Calabria la raccolta di firme per consentire la presentazione della proposta di legge di iniziativa popolare per la modifica degli articoli 116 e 117 della Costituzione.

L’iniziativa è stata programmata dal gruppo consiliare “La Strada” per Sabato 15 aprile dalle ore 17:00; i cittadini interessati potranno firmare presso il tavolo istituito sul Corso Garibaldi, in prossimità della Chiesa di San Giorgio e del Tapis Roulant, muniti del documento di identità.

AMPA venticinqueaprile ricorda a tutte e tutti che è possibile firmare con le seguenti modalità:

• recandosi ai tavoli organizzati per la raccolta delle firme;

• recandosi, dalle ore 9:00 alle 12:30, presso l’ufficio della Segreteria Generale del Comune di Reggio Calabria (Palazzo San Giorgio);

• firmando con procedura on-line sul sito del COORDINAMENTO PER LA DEMOCRAZIA COSTITUZIONALE utilizzando lo SPID per la Firma Digitale.