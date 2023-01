Il debito della Sanità in Calabria ammonta a oltre 800 milioni di euro (862.709,609 euro), lo ha dichiarato il presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto stamani nel corso di una conferenza stampa.

Lo stesso ha specificato che la cifra riguarda presunti crediti prima del 31 dicembre 2020.

A questi poi occorre aggiungere 363.834, 468 euro di richieste di presunti crediti riferiti agli anni 2021 e 2022. Occhiuto ha anche dichiarato che quando saranno terminati gli accertamenti, il debito sarà sicuramente inferiore, in quanto potrebbero emergere richieste di doppi pagamenti e di presunti crediti di privati per prestazioni erogate extrabudget.