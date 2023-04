“Ho deciso di candidarmi perché credo fermamente di poter far del bene per il mio paese mettendo a disposizione le mie competenze soprattutto per il settore infanzia che a Gioiosa sembra dimenticato o comunque lasciato all’attività di associazioni che da sole faticano. I bambini sono una grande risorsa e rappresentano il futuro della nostra città. Bisogna incentivare la loro creatività ma anche seguire i ragazzi nel loro percorso di crescita”. Queste le parole di Martina Ollio, ventiduenne studentessa della Facoltà di Scienze dell’Educazione, convinta dell’importanza del ruolo dei bambini.

“Bisogna – prosegue la Ollio – elaborare strategie e misure di prevenzione dedicate all’infanzia e all’adolescenza. E’ necessario a tal fine mettere in atto anche tutta una serie di misure specifiche rivolte ai minori che versano in condizioni di particolare vulnerabilità, soprattutto in un territorio come il nostro esposto a tante problematiche”.

Continua intanto alacremente il lavoro della lista civica che sosterrà l’imprenditore Depino alle prossime amministrative. “Mi sto – commenta il candidato sindaco – dedicando totalmente all’ascolto dei cittadini. Tutti manifestano l’assenza, per non dire indifferenza, dell’amministrazione rispetto alle periferie. Nei prossimi giorni andremo nelle varie frazioni a vedere la situazione e capire gli interventi che possono e vanno messi in campo immediatamente. Dobbiamo ragionare perché una volta eletti, non possiamo perdere tempo. Serve concretezza amministrativa”.