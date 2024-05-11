Amministrative di Gioia Tauro. I simboli e nomi del candidato a sindaco Renato Bellofiore All'interno tutti i dettagli
I nomi in lista
CITTADINANZA DEMOCRATICA
NOME E COGNOME
1 ROCCO BELFIORE
2 ROSARIO BORRELLO
3 ANTOINE BRANCATI (DETTO ANTONIO)
4 MARIA ANTONIA CARIDI
5 MONICA DELLA VEDOVA
6 ANTONIO IANNÌ (DETTO MARADONA)
7 ALESSANDRO PIO LOMBARDO
8 GIUSEPPE MAGLIANO (DETTO PINO)
9 DAMIANA MINGODARO
10 VINCENZO MAGNOLI
11 ANTONIO OLIVERI
12 PACIFICO RUGGIERO
13 CATERINA TRIPODI
14 CARMELINA VATICANO (DETTA CARMELA)
15 FERDINANDO VENTRE
16 ROSANNA VINTI
NOME E COGNOME
1 CLAUDIA CACCAMO
2 DAJANA DOMENICA CICCONE
3 ANTONINO D’ANGELI
4 ANTONIO TOBIA DE SIMONE
5 ANNUNZIATO GENTILUOMO
6 LUCIA (DETTA LUCIA) GUERRASIO
7 GIOVANNI (DETTO GIANNI) LAURENDI
8 ANTONIO ROCCO LONGOBUCCO
9 GIOVANNI MELITO
10 SALVATORE BRUNO ANTONIO NARDI
11 PASQUALE OZZIMO
12 FRANCESCO PETROLO
13 VANESSA PRIOLO
14 ANNAMARIA VICARI
15 ANGELA ZITO
16 FRANCESCO ZITO