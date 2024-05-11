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      Amministrative 2024Reggio Calabria
       

      Amministrative di Gioia Tauro. I simboli e nomi del candidato a sindaco Renato Bellofiore All'interno tutti i dettagli

      Amministrative di Gioia Tauro. I simboli e nomi del candidato a sindaco Renato Bellofiore All'interno tutti i dettagli

      I nomi in lista
      CITTADINANZA DEMOCRATICA

      NOME E COGNOME

      1 ROCCO BELFIORE

      2 ROSARIO BORRELLO

      3 ANTOINE BRANCATI (DETTO ANTONIO)

      4 MARIA ANTONIA CARIDI

      5 MONICA DELLA VEDOVA

      6 ANTONIO IANNÌ (DETTO MARADONA)

      7 ALESSANDRO PIO LOMBARDO

      8 GIUSEPPE MAGLIANO (DETTO PINO)

      9 DAMIANA MINGODARO

      10 VINCENZO MAGNOLI

      11 ANTONIO OLIVERI

      12 PACIFICO RUGGIERO

      13 CATERINA TRIPODI

      14 CARMELINA VATICANO (DETTA CARMELA)

      15 FERDINANDO VENTRE

      16 ROSANNA VINTI

      LISTA BELLOFIORE

      NOME E COGNOME

      1 CLAUDIA CACCAMO

      2 DAJANA DOMENICA CICCONE

      3 ANTONINO D’ANGELI

      4 ANTONIO TOBIA DE SIMONE

      5 ANNUNZIATO GENTILUOMO

      6 LUCIA (DETTA LUCIA) GUERRASIO

      7 GIOVANNI (DETTO GIANNI) LAURENDI

      8 ANTONIO ROCCO LONGOBUCCO

      9 GIOVANNI MELITO

      10 SALVATORE BRUNO ANTONIO NARDI

      11 PASQUALE OZZIMO

      12 FRANCESCO PETROLO

      13 VANESSA PRIOLO

      14 ANNAMARIA VICARI

      15 ANGELA ZITO

      16 FRANCESCO ZITO

      L'affondoVedi
      di Luigi Longo
      La lanterna di DiogeneVedi
      di Giuseppe Larosa
      Quasi come GaberVedi
      Sparo a zeroVedi
      di Giovanni Cardona