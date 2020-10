Di Luigi Longo



Due saranno le liste che si contenderanno la vittoria alle prossime elezioni comunali che si svolgeranno il 22 e 23 novembre. Dopo due anni di commissariamento dovuto allo sciogliomento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, gli elettori potranno di nuovo esprimere le loro preferenze e Delianuova si prepara quindi ad eleggere il nuovo sindaco. La lista “Uniti per Delianuova”, vede come capolista Domenico Licastro, pensionato, 79 anni, coniugato, già sindaco di Delianuova per due consiliature fino al 2005, la lista “Rinascita Deliese” ha come candidata alla carica di primo cittadino, Angela Strano, 48 anni, docente di diritto ed economia presso un liceo statale, coniugata e mamma di due figli. Entrambe le liste sono composte da candidati giovani e meno giovani, qualcuno con esperienza di gestione amministrativa negli anni passati. Un nota, dopo quaranta anni ritorna nelle elezioni deliesi un candiato donna alla carica di sindaco. Al termine dei due anni di commissariamneto i cittadini attendono il ritorno di una amministrazione scelta dal popolo e i candidati si preparano a presentare i loro programmi e le loro idee nella cosapevolezza che molte cose nella società sono cambiate, repentinamente, negli ultimi anni, in particolar modo nella gestione dei Comuni, e che occorrono molto impegno e molta dedizione per realizzare ciò che ci si prefigge.





LISTA RINASCITA DELIESE

CANDIDATO A SINDACO Angela Strano

1. ASCRIZZI ROCCO

2. CARBONE MICHELE

3. CLEMENTE ANDREA

4. CONDINA MARIA ROSA

5. FOSSO VINCENZO

6. MOLINARO ANNUNZIATA

7. PALUMBO GIOVANNI

8. PAPALIA GIUSEPPE

9. PAPASERGIO PASQUALE

10. SCARPELLO GIOVANNA

LISTA UNITI PER DELIANUOVA

CANDIDATO SINDACO Domenico Licastro

1. Aricò francesco

2. Demana Domenico

3. Giorgi Domenico

4. De Marte Maria Rosa

5. Federico Giuseppe

6. Condina Francesca

7. Italiano Piero

8. Scopelliti Rocco

9. Bellissimo Maria