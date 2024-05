È con grande entusiasmo che annunciamo ufficialmente la lista dei candidati di SPAZIO CIVICO CITTANOVA – BOVALINO SINDACO per le prossime elezioni comunali, che si terranno l’8 e il 9 giugno 2024.

La lista SPAZIO CIVICO CITTANOVA – BOVALINO SINDACO è guidata dal candidato sindaco Ingegnere Domenico Bovalino, un professionista con esperienza amministrativa e politica.

Domenico Bovalino ha dimostrato, nel corso della sua carriera, una profonda passione e un coerente impegno politico amministrativo, grazie al quale viene oggi unanimemente riconosciuto come guida seria ed affidabile.

I nostri candidati rappresentano ad ampio spettro la Comunità Cittanovese, con un forte impegno civico e competenze che spaziano dall’economia alla cultura, dall’imprenditoria alla sanità, dai settori dell’impiego e dell’artigianato fino a quello della formazione e dell’educazione. Questa pluralità è il nostro punto di forza, garantendo una rappresentanza efficace e una visione d’insieme delle necessità e delle potenzialità del nostro Comune.

La nostra campagna elettorale sarà incentrata su quattro ambiti fondamentali:

Ambiente e territorio – Bilancio e patrimonio – Politiche sociali – Politiche del Lavoro

Siamo pronti a metterci al servizio di Cittanova, con l’obiettivo di costruire insieme un futuro migliore per tutti. Invitiamo tutti i cittadini a partecipare agli incontri pubblici che organizzeremo nelle prossime settimane, per illustrare le nostre proposte e ascoltare le vostre idee.

La Lista

1 Bertuccio Carmen Dipendente Ministero dell’Interno

2 Catania Biagio Infermiere professionale

3 Giofrè Rocco Parrucchiere

4 Mesiani Fortunata (detta Rossella) Sindacalista

5 Milicia Pasquale Maria Imprenditore

6 Morano Domenico Ingegnere

7 Pelle Gianluca Dottore Commercialista

8 Pinto Carmela (detta Lilli) Impiegata

9 Postorino Domenico Coordinatore infermieristico

10 Sergi Mariagrazia Imprenditrice

11 Tucci Arturo Architetto

12 Varone Filomena (detta Nuccia) Impiegata