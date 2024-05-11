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TAURIANOVA (RC), SABATO 11 MAGGIO 2024

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      Amministrative 2024Reggio Calabria
       

      Amministrative Cittanova. La lista a sostegno del candidato a sindaco Anselmo La Delfa All'interno tutti i nomi dei candidati

      Amministrative Cittanova. La lista a sostegno del candidato a sindaco Anselmo La Delfa All'interno tutti i nomi dei candidati

      1 CAVALIERE GIOVANNI MEDICO CHIRURGO
      2 TRIMARCHI MIRIAM RACHELE STUDENTESSA
      3 REGA FRANCESCO SOST. COMMISSARIO P. S. IN PENSIONE
      4 BOVALINO GIUSEPPE IMPRENDITORE
      5 CAMINITI IMMACOLATA detta TITTI ASSISTENTE EDUCATIVO
      6 CURINGA DOMENICO DOCENTE
      7 CURINGA FRANCESCO COMMERCIALISTA
      8 GALLUCCIO VALERIA LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE
      9 GERACE GAETANO ARCHITETTO
      10 NASSIK MERYEM CASALINGA
      11 SURACE SALVATORE PENSIONATO
      12 ZAPPONE SERGIO DOCENTE

      L'affondoVedi
      di Luigi Longo
      La lanterna di DiogeneVedi
      di Giuseppe Larosa
      Quasi come GaberVedi
      Sparo a zeroVedi
      di Giovanni Cardona