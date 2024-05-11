Amministrative Cittanova. La lista a sostegno del candidato a sindaco Anselmo La Delfa All'interno tutti i nomi dei candidati
1 CAVALIERE GIOVANNI MEDICO CHIRURGO
2 TRIMARCHI MIRIAM RACHELE STUDENTESSA
3 REGA FRANCESCO SOST. COMMISSARIO P. S. IN PENSIONE
4 BOVALINO GIUSEPPE IMPRENDITORE
5 CAMINITI IMMACOLATA detta TITTI ASSISTENTE EDUCATIVO
6 CURINGA DOMENICO DOCENTE
7 CURINGA FRANCESCO COMMERCIALISTA
8 GALLUCCIO VALERIA LAUREA IN SCIENZE INFERMIERISTICHE
9 GERACE GAETANO ARCHITETTO
10 NASSIK MERYEM CASALINGA
11 SURACE SALVATORE PENSIONATO
12 ZAPPONE SERGIO DOCENTE