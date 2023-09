«Abbiamo letto con molta attenzione l’appello lanciato ieri da Francesco Galeota con cui si pone l’accento sulla necessità di fare sintesi in vista delle prossime elezioni comunali a Simeri Crichi, anche in ragione del numero elevato di candidature a sindaco già in campo». È quanto si legge in una nota di Luigi Talarico candidato a sindaco del Comune di Simeri Crichi in relazione alle dichiarazioni di Francesco Galeota, anche lui candidato a sindaco, che nei giorni scorsi si era dichiarato disponibile ad un accordo per limitare la proliferazione di liste ed evitare di alimentare una campagna elettorale divisiva.

«È per questa ragione che oggi, cogliendo quell’appello, abbiamo inteso promuovere un incontro durante il quale ci sono state illustrate una serie di proposte. Voglio innanzitutto ringraziare Francesco Galeota per la sua disponibilità. Infatti, l’incontro odierno ci ha offerto la possibilità di un confronto cordiale ma schietto su temi che riguardano direttamente la comunità e il futuro di Simeri Crichi. Valuteremo la proposta avanzataci, riservandoci di decidere dopo averla sottoposta al gruppo che compone e sostiene la lista “Uniti per Simeri Crichi”».