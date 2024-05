Con protocollo 3793 del 2 maggio 2024, il Comune di Laureana riceve dalla Prefettura

una comunicazione inviata tramite PEC ai consiglieri in data 24 maggio. Si tratta della

diffida per < >. La Prefettura invita ad approvare il rendiconto in un

termine non superiore ai venti giorni dalla data di ricezione della stessa, sottolineando

che < >.

A tal proposito, tengo a sottolineare che, a pochi giorni dalle elezioni, in data 3 giugno

2024, ci sarà il Consiglio comunale, a cui parteciperò, in quanto consigliere

indipendente, dimostrando la serietà e il rispetto nei confronti dei cittadini, perché fino

alla fine non ho tradito la fiducia degli stessi, come in modo < >, perché

appunto smentito dai fatti, è stato detto al comizio del Sindaco Alberto Morano. La

Palmieri, da due anni e tre mesi è senza deleghe, rimasta per un anno senza deleghe e

senza indennità nella maggioranza e poi un altro anno e tre mesi nel consiglio come

gruppo misto monoconsiliare. Ci tiene a precisare ancora che non ha mai preteso

deleghe in giunta e che il ruolo da consigliere comunale è quello di cui è sempre stata

più orgogliosa, perché le è stato conferito dai cittadini, verso cui sente il senso di

dovere e rispetto

assoluto.

Eleonora Palmieri

Consigliere indipendente

Candidata a sindaco Laureana di Borrello