Carissime Elettrici e Carissimi Elettori, l’otto e nove giugno saremo chiamati a votare per

eleggere la nuova squadra che dovrà amministrare la nostra città per i prossimi 5 anni.

Per Gerace, queste elezioni rappresentano un momento storico di particolare interesse, in

considerazione delle sfide che ci attendono per i prossimi anni, per l’importanza che la Città

ha ormai assunto nel panorama nazionale ed Europeo, nei cui contesti viene apprezzata la

bellezza artistica, monumentale e storica e per queste ragioni non sarà possibile sbagliare

nella scelta della squadra che dovrà amministrare Gerace. Al di là di queste ragioni

persiste la tenacia di continuare a porre l’attenzione amministrativa per tutte le contrade

sparse nell’intero territorio comunale, nell’opera di miglioramento della qualità dei servizi

da rendere ai tutti i cittadini

Il Gruppo “Rinnovamento Geracese” è formato da donne e uomini, che da sempre amano,

ognuno per la propria parte per le rispettive professionalità e con proprie azioni la nostra

città, che hanno sempre manifestato l’interesse diretto allo sviluppo e miglioramento

economico e sociale, alla tutela del territorio, alla crescita culturale di Gerace.

E’ emerso pertanto un confronto di idee – sul quale “tutti” hanno convenuto che il bene

primario di Gerace e dei suoi cittadini meritasse l’obbligo di “scendere in campo”

proponendosi personalmente, a vario titolo, designando le forze migliori al fine di avviare

l’idea di condividere un percorso finalizzato esclusivamente al bene della nostra Città.

Il gruppo è infatti formato da cittadine e cittadini, alcuni dei quali hanno già maturato

positive esperienze amministrative ed altri, che intendono, oggi, porre al servizio della

comunità tutte le loro qualità umane e professionali, nell’esclusivo interesse della Città di

Gerace e dei suoi cittadini