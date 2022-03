“La primavera 2022 sarà caratterizzata da una tornata elettorale importante per tanti comuni della provincia di Reggio Calabria. Fratelli d’Italia sta lavorando ad una proposta di qualità, dal punto di vista dei programmi e soprattutto, della scelta dei profili che dovranno partecipare alla competizione per i rinnovi dei civici consessi”. Con queste parole, il Commissario provinciale reggino di Fratelli d’Italia, annuncia formalmente l’impegno del partito per le amministrative 2022.

“Sto operando in stretta collaborazione – continua Nesci – con i circoli, con il gruppo dirigente e con il Consigliere regionale Giuseppe Neri, affinché si possano individuare uomini e donne disposte a sposare i valori, ancor prima che il progetto politico, di Fratelli d’Italia, in un impegno pubblico a favore dei territori e delle comunità di riferimento”.

“Un’attività di ascolto e confronto partita da settimane, che punta ad aprire il campo soprattutto al mondo della società civile e delle professioni. Dunque non solo militanti e soggetti provenienti squisitamente dal mondo della politica, ma anche imprenditori, liberi professionisti e rappresentanti del mondo del volontariato”.

“In realtà come Palmi per esempio – sottolinea il Commissario FDI – che è un comune che conta oltre 15.000 abitanti, chiederemo un contributo qualificato a figure di rilievo del contesto cittadino, in grado di rappresentare al meglio il nostro partito. Abbiamo intenzione di aprire la porta a tutte le richieste che arriveranno dal mondo della società civile, dalle associazioni di categoria delle professioni. Fermo restando la centralità della comunità militante di Fdi, valuteremo con dedita attenzione i profili di tutti coloro i quali presenteranno le caratteristiche adeguate ad affrontare le tante sfide politiche che il futuro prossimo propone; proprio a partire dai comuni della provincia”.

“A livello nazionale siamo il primo partito del centrodestra (e non solo); adesso, in occasione delle amministrative di primavera, lavoreremo per consolidare la classe dirigente nei territori periferici, perché, sono certo, Fratelli d’Italia sarà protagonista”. Così conclude Denis Nesci.