Di Cosimo Sframeli

ARMARCORD – LA NOSTRA ARMA 2 (Edizione F.C.) è la nuova pubblicazione in cui trentadue Carabinieri, di ogni parte d’Italia, si raccontano in episodi di vita vissuta durante la carriera militare nell’Arma. Dimenticati i sacrifici di ogni genere, per alcuni davvero immani, i loro racconti sono un vero inno all’Arma dei Carabinieri. L’idea di raccogliere le esperienze in un volume è stata del Cavaliere Giovanni Silvio Govoni, Luogotenente del ruolo d’Onore, già per lunghi anni Comandante della Stazione Carabinieri di Ventimiglia Principale. Il progetto “ARMARCORD”, sinora unico nel suo genere, dà la possibilità di rivivere singolari emozioni di quando gli autori ebbero il privilegio di servire le comunità del nostro Paese. Sintesi biografiche o di carriere, ricordi di vicende vissute dai protagonisti o da testimoni rappresentate in termini molto semplici o con l’efficacia di vere penne narrative. Si evidenziano storie di lotta alla criminalità organizzata, soprattutto mafia e ‘ndrangheta, con richiami di località tristemente note. Si leggono vicende complesse e violente, dal contrasto al narcotraffico a conflitti a fuoco sostenuti da militari, a volte, rimasti feriti per la cattura di criminali e terroristi. Si conoscono i nomi di alcuni eroi dell’Arma che hanno ricevuto medaglie e ricompense. Storie interessanti che, squarciando la memoria, hanno contribuito a mantenere la libertà e la democrazia nel nostro Paese. Nei racconti affiora la fiamma del Carabiniere, divenendo traccia luminosa di valori e di umanità tramandata a tutti quei giovani che vorranno ispirarsi a vite esemplari di dedizione. Anche Cosimo Sframeli, coautore, dal canto suo, illumina un periodo buio della Calabria oppressa dalla morsa della ’ndrangheta e dalla piaga dei sequestri di persona. Una ’ndrangheta che ha offerto prove di potenza spietata. Si rivedono le vittime e la gente comune, gli omicidi del Brigadiere Carmine Tripodi e di Antonino Marino, i sequestrati inghiottiti in Aspromonte e i loro carcerieri, i Carabinieri e i Magistrati, pochi e individuabili, che hanno rappresentato una fetta di Stato in Calabria, personificando la stessa Istituzione di appartenenza. Una lotta ad opera di un pugno di uomini animati da ideali e coraggio, senza mezzi e senza fama mediatica. La pubblicazione ARMARCORD è la storia di coloro che hanno messo in gioco il proprio talento e la propria vita, cristallizzando ricordi, sentimenti, sofferenze e frammenti di memoria in cui la parola insegue il pensiero, e non viceversa, in un emozionante crescendo.