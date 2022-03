In data 24 marzo, si è riunita la Conferenza dei Sindaci per esprimere la volontà di aderire al percorso promosso dalla Regione Calabria di sperimentazione per la costituzione di un’Azienda speciale consortile, di cui agli artt. 31 e 114 del D.lgs. 267/2000, quale ente strumentale dei Comuni aderenti all’Ambito per la gestione dei servizi alla persona e delle risorse territoriali afferenti all’area del Welfare.

L’adesione rappresenta il compimento di un percorso all’interno del quale già da diverso tempo la Conferenza dei Sindaci e l’Ufficio di Piano hanno posto in evidenza la necessità di strutturare in maniera più efficiente la gestione delle politiche sociali, per rispondere in modo adeguato ai bisogni e ai rischi delle persone, delle famiglie, della comunità in genere.

“Voglio esprimere – così il Sindaco del Comune Capofila Roy Biasi – un ringraziamento all’Assessore alle Politiche Sociali, Tilde Minasi, e al Dipartimento Lavoro e Welfare della Regione Calabria che hanno promosso questo percorso concepito per rafforzare e strutturare gli Ambiti Territoriali chiamati ad aggiornare a sviluppare le loro forme di gestione per ridurre il rischio di rimanere imbrigliati dentro vincoli amministrativi burocratici che non consentono poi di erogare i servizi a favore della collettività in maniera adeguata. L’Azienda Speciale Consortile rappresenta uno strumento per garantire una gestione manageriale delle risorse senza mai perdere di vista il fine che è quello dei servizi alla persona. Occorre avere la volontà politica e il coraggio amministrativo per iniziare il percorso che porta ad un livello superiore l’Ambito Territoriale, rispetto all’approccio tradizione di gestione, e lo spinge verso un salto di qualità inevitabile e indispensabile nella rilevante gestione delle politiche sociali. La Conferenza dei Sindaci ha sempre lavorato in maniera concorde e unita favorendo ogni tipo di percorso diretto al maggior benessere della comunità, promuovendo risorse e competenze. Questo livello di collaborazione è un patrimonio che può essere esteso anche ad altri comparti e non solo a quello della politica sociale”.

L’Ambito Territoriale è sempre stato caratterizzato da una forte coesione politica e unità di intenti nel raggiungere gli obiettivi prefissati che rispondono alla promozione del benessere delle comunità territoriali e considera opportuno coltivare l’ambizione di potersi strutturare e rafforzare, dentro un clima di fiducia e di dialogo che ha sempre accompagnato i lavori dei Sindaci dei Comuni di Taurianova, Cittanova, Cosoleto, Delianuova, Molochio, Oppido Mamertina, Santa Cristina d’Aspromonte, Scido, Terranova Sappo Minulio, Varapodio.

“Esprimo con orgoglio – continua Roy Biasi – un ringraziamento particolare all’Assessore al Welfare del Comune Capofila, Angela Crea, e ai Sindaci dei Comuni dell’Ambito e lo estendo all’Ufficio di Piano, per lo spirito di collaborazione e l’unione di intenti che caratterizzano l’operato dell’Ambito, sempre proteso al benessere di tutto il territorio, a favorire ragionamenti, visioni e pensiero in una logica integrata e associata degli interventi e delle risorse. È necessario dopo un periodo di naturale rodaggio dentro il sistema della Convenzione per la gestione associata dei servizi sociali, che ci ha permesso di sviluppare interventi per tutto l’Ambito e non solo per singoli Comuni, strutturarsi ancora meglio secondo le forme e gli strumenti disciplinati dal TUEL e avere anche la forza utopica di pensare di dotare l’Ambito di proprie risorse finanziarie, organizzative, di personale e strumentali, attraverso appunto la costituzione di un’Azienda Speciale Consortile, che appare la migliore soluzione amministrativa”.