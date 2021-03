«Grazie al lavoro del Movimento 5 Stelle anche i Comuni calabresi potranno mettere in campo progetti e interventi di rigenerazione urbana e accelerare il loro percorso verso la transizione ecologica e la sostenibilità, mediante l’apposito Bando da poco pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Abbiamo a disposizione 8,5 miliardi da quest’anno al 2034 per la cura e la rigenerazione dei centri urbani con più di 15mila abitanti». Lo afferma, in una nota, il deputato M5S Paolo Parentela, che spiega: «Il provvedimento, nato con il governo Conte e portato a termine con quello attuale che ne ha riconosciuto il valore, consentirà ai Comuni di richiedere un contributo per singole opere o insiemi coordinati di interventi, anche ricompresi nell’elenco delle opere incompiute, volti a ridurre i fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale e a migliorare la qualità del decoro urbano e ambientale. Essi, nello specifico, dovranno focalizzarsi sulla manutenzione ed il riuso degli edifici pubblici, compresa anche la demolizione di opere abusive, sul miglioramento della qualità del decoro urbano e del tessuto sociale ed ambientale e sulla mobilità sostenibile». «Queste risorse saranno utili per superare il degrado urbano delle nostre città, quindi invito i sindaci calabresi a non sprecare questa occasione, – conclude il deputato M5S – e ad aderire all’apposito bando compilando il modello di presentazione della domanda non appena sarà pubblicato dal Ministero dell’Interno, ed a presentare i progetti. Ciò darà un nuovo impulso al benessere delle loro comunità».